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Вирер о проблемах Экхофф со сном: «Понимаю, каково это. Когда регулярно не высыпаешься, самочувствие очень плохое. Приходится принимать снотворные»

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер высказалась о проблемах со здоровьем норвежки Тириль Экхофф. Экхофф взяла паузу в тренировках и соревнованиях на неопределенный срок.

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