Косметолог Лебедева рассказала, чем опасны филлеры и гиалуронка с маркетплейсов

Сейчас в Интернете можно купить, пожалуй, все. К примеру, недавно «Доктор Питер» писал, как на маркетплейсах продают «наборы стоматолога», чтобы люди могли сами в домашних условиях поставить себе временную пломбу и даже зуб.
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