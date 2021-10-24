Лопес кокетливо показала лучшие стороны в полупрозрачном платье с камнями: "Такую грех забыть"

Популярная 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, заявившая о серьезных отношениях с Беном Аффлеком, решила Популярная 52-летняя исполнительница появляется перед публикой исключительно в открытых нарядах с блестками и множеством украшений.