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Лопес кокетливо показала лучшие стороны в полупрозрачном платье с камнями: "Такую грех забыть"

Лопес кокетливо показала лучшие стороны в полупрозрачном платье с камнями: "Такую грех забыть"

Популярная 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, заявившая о серьезных отношениях с Беном Аффлеком, решила Популярная 52-летняя исполнительница появляется перед публикой исключительно в открытых нарядах с блестками и множеством украшений.

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