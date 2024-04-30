Можно ли стричь волосы на пасхальной неделе и другие запреты этого периода Анна ФедороваПасха считается наиболее значимым праздником в христианской традиции, насыщенным различными традициями и ограничениями.
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