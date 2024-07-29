Непобедимая в течение пяти лет дзюдоистка Ута Абэ разрыдалась из-за поражения на ОИ

Японская дзюдоистка, серебряная призерка Игр в Токио Ута Абэ разрыдалась от разочарования после проигрыша представительнице Узбекистана Диёре Келдиёровой в 1/8 финала турнира на Олимпиаде в Париже в весовой категории до 52 кг, пишет 28 июля Kyodo.