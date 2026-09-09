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Священник, рок-музыкант и молодой актёр: как сложились судьбы и почему не общаются сыновья Валерия Золотухина

Священник, рок-музыкант и молодой актёр: как сложились судьбы и почему не общаются сыновья Валерия Золотухина

У народного артиста РСФСР Валерия Золотухина было трое сыновей от трёх разных женщин, и судьба каждого из них сложилась драматично.

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