Бесплатные автобусы запустят из Барнаула до лебединого озера

Вся "экскурсия" займет девять часов вместе с поездкой С 1 по 3 декабря в рамках "Алтайской зимовки" будут организованы бесплатные поездки на озеро Светлое, сообщается на странице фестиваля во "ВКонтакте".
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