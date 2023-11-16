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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Бесплатные автобусы запустят из Барнаула до лебединого озера

Бесплатные автобусы запустят из Барнаула до лебединого озера

Вся "экскурсия" займет девять часов вместе с поездкой С 1 по 3 декабря в рамках "Алтайской зимовки" будут организованы бесплатные поездки на озеро Светлое, сообщается на странице фестиваля во "ВКонтакте".

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