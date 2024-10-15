Анджелина Джоли потеряла голову от своего бойфренда Акалы

Актриса готова повторить свой прежний «трюк». Недавно Джоли поужинала в ресторане в компании Акалы и своего сына Пакса Тьена LEGION-MEDIAАнджелина Джоли отчаянно влюблена в рэпера Акалу и строит планы на совместное будущее с ним, как утверждает источник, близкий к актрисе.