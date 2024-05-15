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Собянин: Московскому метрополитену исполнилось 89 лет

Собянин: Московскому метрополитену исполнилось 89 лет

Ровно 89 лет назад в Москве открылась первая очередь метрополитена. Как рассказал Сергей Собянин, протянулась она от "Сокольников" до "Парка культуры" с ответвлением от "Охотного Ряда" до "Смоленской"Столичному метрополитену исполнилось 89 лет.

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