Собянин: Московскому метрополитену исполнилось 89 лет

Ровно 89 лет назад в Москве открылась первая очередь метрополитена. Как рассказал Сергей Собянин, протянулась она от "Сокольников" до "Парка культуры" с ответвлением от "Охотного Ряда" до "Смоленской"Столичному метрополитену исполнилось 89 лет.