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Аргументы и Факты

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Командир ВСУ заявил о настоящем «дроновом апокалипсисе» для Украины

На Украине давно начался так называемый «дроновый апокалипсис», а российские беспилотники способны достигать любой части страны, заявил командир подразделений операторов БПЛА ВСУ и основатель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко в интервью УНИАН.

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