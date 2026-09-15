Командир ВСУ заявил о настоящем «дроновом апокалипсисе» для Украины

На Украине давно начался так называемый «дроновый апокалипсис», а российские беспилотники способны достигать любой части страны, заявил командир подразделений операторов БПЛА ВСУ и основатель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко в интервью УНИАН.
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