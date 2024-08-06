Кино: Муж закрывал глаза на её измены, а она ушла к тому, кто посулил златые горы: Почему не смогла найти женское счастье красавица-актриса Анна Самохина

Анна Самохина — знаменитая актриса, одна из первых красавиц отечественного кинематографа. Необычная яркая внешность и огромная сила воли сделали её, наверное, самой блистательной звездой эпохи перестройки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии