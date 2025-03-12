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Царьград

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Госдолг России в 2024: 29 трлн рублей, ВВП достиг рекордных 200 трлн

Госдолг России в 2024: 29 трлн рублей, ВВП достиг рекордных 200 трлн

Российский государственный долг достиг 29,04 триллиона рублей, оставаясь на уровне 14,5% от ВВП третий год подряд.

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