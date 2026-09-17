Райские кущи XXI века: почему работы Маши Даниловской хочется разглядывать часами

Сегодня — о том, как искусство может стать порталом в потерянный рай.Вот вроде бы все есть, все хорошо, но… Чего-то не хватает.
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