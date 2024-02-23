Частный космический аппарат Nova-C совершил успешную посадку в районе южного полюса Луны

Американский модуль Nova-C (Odysseus) компании Intuitive Machines совершил успешную посадку на Луну. Это первая успешная лунная миссия США более чем за 50 лет, а также первый раз, когда ее осуществила частная компания.
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