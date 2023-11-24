Протесты с погромами охватили Дублин после нападения неизвестного на школьниц

Ирландцы превратили в поле боя улицы Дублина. Центр города буквально в огне. Сотни ультраправых активистов подожгли несколько автомобилей и городские автобусы, закидали магазины камнями и бутылками с зажигательной смесью.
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