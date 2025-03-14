Свет, асфальт и другое. Какие работы еще нужно провести на мегаразвязке в Барнауле

Строительство важного для города объекта планируется завершить в 2025 году В настоящее время приостановленное строительство развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов в Барнауле выполнено на 78%, сообщили в Минтрансе Алтайского края на запрос "Атмосферы".