Свет, асфальт и другое. Какие работы еще нужно провести на мегаразвязке в Барнауле

Строительство важного для города объекта планируется завершить в 2025 году В настоящее время приостановленное строительство развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов в Барнауле выполнено на 78%, сообщили в Минтрансе Алтайского края на запрос "Атмосферы".
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