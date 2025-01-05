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Петербургский дневник

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Реставрацию ограды Юсуповского сада на Садовой улице в Петербурге завершили в 2024 году

Реставрацию ограды Юсуповского сада на Садовой улице в Петербурге завершили в 2024 году

Обновили также двустворчатые ворота с роскошной фрамугой Завершилась реставрация ограды Юсуповского сада на Садовой улице, 50, которая проходила в рамках программы Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

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