Глава «ПСЖ», убеждая Мбаппе продлить контракт, говорил, что «нельзя усиливать главного соперника», Килиан «легитимизирует Суперлигу», а «все большие игроки приносят деньги своим клубам»

За последние несколько месяцев Нассер Аль-Хелайфи использовал несколько аргументов. В частности, глава «ПСЖ» говорил: «ты не можешь навредить «ПСЖ», «ты не можешь уйти бесплатно и усилить нашего главного соперника», «все большие игроки, Беллингем, Кейн, уходят, оставляя деньги своему клубу», «ты легитимизируешь Суперлигу».