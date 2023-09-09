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  • v chumakov
    а обломrи от колёс ровера не находили? Их тоже можно принять за обломки от скафандров марсиан.  Нужно вернуться назад...В пробах грунта м...

В пробах грунта марсоход нашел нить: артефакт выглядит как засохший организм или искусственный объект

В пробах грунта марсоход нашел нить: артефакт выглядит как засохший организм или искусственный объект

В ходе выполнения задач по сбору образцов грунта на Марсе ровером, инженеры обнаружили весьма загадочный объект.

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Комментарии
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ДЗ
Денис Замилов
Ну так у них на луне флаги ветром колыхало на марсе однозначно круче
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11 час.
v chumakov
а обломrи от колёс ровера не находили? Их тоже можно принять за обломки от скафандров марсиан.  Нужно вернуться назад и поискать.
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6 час.
Бендер Задунайский
По версии ученых америки - это зубная нить Нила Армстронга .
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3 час.

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