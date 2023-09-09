В пробах грунта марсоход нашел нить: артефакт выглядит как засохший организм или искусственный объект
В ходе выполнения задач по сбору образцов грунта на Марсе ровером, инженеры обнаружили весьма загадочный объект.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ну так у них на луне флаги ветром колыхало на марсе однозначно круче
а обломrи от колёс ровера не находили? Их тоже можно принять за обломки от скафандров марсиан. Нужно вернуться назад и поискать.
По версии ученых америки - это зубная нить Нила Армстронга .
Свежие комментарии