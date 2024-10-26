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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

157 подписчиков

«Челси», «Реал» и «ПСЖ» – в десятке клубов топ-5 лиг, подписывающих самых молодых игроков. «Оренбург» – 11-й среди всех чемпионатов Европы

Соответствующий рейтинг представил Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory).

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