Главные фильмы января 2025 по версии «Культуромании»

Основной киноаттракцион января — так называемая «Новогодняя битва», которая с первым рабочим днем сбавляет обороты, но не заканчивается: самые крупные релизы года бьются за внимание и кошельки зрителей еще несколько недель после боя курантов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии