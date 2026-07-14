Экономист Толкачев спрогнозировал рекордный скачок цен на красную икру к 2027 году: когда брать, чтобы не переплатить

Профессор Финансового университета Сергей Толкачев рассказал «ФедералПресс», что дефицит лососевых и инфляция издержек неизбежно разгонят стоимость деликатеса до 10 тысяч рублей за кило уже к следующему Новому году.
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