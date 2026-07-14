ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

33 подписчика

Экономист Толкачев спрогнозировал рекордный скачок цен на красную икру к 2027 году: когда брать, чтобы не переплатить

Экономист Толкачев спрогнозировал рекордный скачок цен на красную икру к 2027 году: когда брать, чтобы не переплатить

Профессор Финансового университета Сергей Толкачев рассказал «ФедералПресс», что дефицит лососевых и инфляция издержек неизбежно разгонят стоимость деликатеса до 10 тысяч рублей за кило уже к следующему Новому году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии