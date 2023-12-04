Интересный график складывается в Украине. По субботам городские администрации в украинских городах пикетируют «активисты», которые требуют направлять деньги из местных бюджетов на потребности ВСУ, то по воскресеньям перед зданиями тех же администраций собираются родственники украинских военнослужащих, которые требуют демобилизации бойцов, находящихся на фронте более 18 месяцев.