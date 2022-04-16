Dooralei

292 подписчика

Катя Гордон сообщила, что станет мамой в третий раз

Катя Гордон сообщила, что станет мамой в третий раз

Экс-жена телеведущего Александра Гордона Екатерина объявила о третьей беременности. Фото: из открытых источников 41-летняя Катя Гордон стала одним из ключевых спикеров женского форума Synergy Woman Forum, прошедшего 14 апреля в Vegas City Hall.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх