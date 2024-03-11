Россиян предупредили об аферистах, берущих плату за голосование

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Накануне президентских выборов в России мошенники могут использовать схемы обмана граждан с легендой о том, что за голосование нужно платить, заявил РИА Новости директор по информационным технологиям «EdgeЦентр» Сергей Липов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии