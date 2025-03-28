Кипр открестился от намерения отправить свои войска на Украину

Заместитель официального представителя правительства острова Яннис Антониу в связи с участием президента Кипра Никоса Христодулидиса в инициированной Францией встречи «коалиции желающих» заявил, что республика не станет отправлять на Украину свои войска, несмотря на готовность принять участие в многонациональном миротворческом формировании на уровне выполнения гуманитарных миссий.
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