Кипр открестился от намерения отправить свои войска на Украину

Заместитель официального представителя правительства острова Яннис Антониу в связи с участием президента Кипра Никоса Христодулидиса в инициированной Францией встречи «коалиции желающих» заявил, что республика не станет отправлять на Украину свои войска, несмотря на готовность принять участие в многонациональном миротворческом формировании на уровне выполнения гуманитарных миссий.