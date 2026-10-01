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ТОЛК

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Главные по дорогам: кто участвует в конкурсе "Лучший дорожник – 2026". Голосование

Главные по дорогам: кто участвует в конкурсе "Лучший дорожник – 2026". Голосование

В преддверии Дня работников дорожного хозяйства, который традиционно отмечается в третье воскресенье октября, сетевое издание "Толк" совместно с Министерством транспорта Алтайского края проводит онлайн-фотоконкурс за звание "Лучший дорожник – 2026".

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