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В Энгельсе полицейский спас запертого в жару в авто грудного ребенка

В Энгельсе полицейский спас запертого в жару в авто грудного ребенка

Инцидент произошел в городе Энгельсе Саратовской области на парковке возле одного из ТЦ. Сотрудник Госавтоинспекции, дежуривший около торгового комплекса, услышал крики женщины: «Помогите, кто-нибудь, помогите!» .

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