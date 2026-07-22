В Энгельсе полицейский спас запертого в жару в авто грудного ребенка

Инцидент произошел в городе Энгельсе Саратовской области на парковке возле одного из ТЦ. Сотрудник Госавтоинспекции, дежуривший около торгового комплекса, услышал крики женщины: «Помогите, кто-нибудь, помогите!» .
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