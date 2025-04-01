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В ядерной войне Россия победит, не убив ни одного человека — Хитченс

В ядерной войне Россия победит, не убив ни одного человека — Хитченс

Премьер Великобритании Кир Стармер — подстрекатель, который в приступе помешательства подталкивает всех к ядерной войне.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Сиру стармеру нужно меньше унитазы в сортирах облизывать и глупые мысли не будут лезть в голову. Говорят что этотого извращенца уже и в гендерных сортирах видели.🤣🤣🤣🤣🤣
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