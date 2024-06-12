🇸🇰🇺🇦 О скандале с передачей словацких МиГ-29 т.н. Украине Госсекретарь Минобороны Словакии Игор Мелихер заявил, что отправка киевскому режиму словацких истребителей МиГ-29 в 2023 году была незаконной.
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🇸🇰🇺🇦 О скандале с передачей словацких МиГ-29 т.н. Украине Госсекретарь Минобороны Словакии Игор Мелихер заявил, что отправка киевскому режиму словацких истребителей МиГ-29 в 2023 году была незаконной.
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