Гончаренко: ВСУ прицельно били по частному сектору в Лисичанске

Украинские войска целенаправленно били по частному сектору в Лисичанске. Об этом рассказал житель города Владимир Гончаренко, его цитирует ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Новосибирске ко...
- A Две трети россиян...
- ЕД Две трети россиян...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым