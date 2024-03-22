Хельмут Марко: Ferrari работала с полной мощностью мотора, Red Bull – нет

Хельмут Марко: Ferrari работала с полной мощностью мотора, Red Bull – нетGetty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко назвал непоказательным отставание Макса Ферстаппена от Шарля Леклера на пятничных свободных заездах Гран При Австралии.
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