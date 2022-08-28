Вечерняя Москва

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«Полная ересь»: Маликов отреагировал на слухи о разводе

«Полная ересь»: Маликов отреагировал на слухи о разводе

Певец и композитор Дмитрий Маликов прокомментировал слухи о разводе с Еленой Изаксон.Слухи о расставании с женой после 30 лет брака появились после того, как артист поделился в своих социальных сетях фотографией с сыном, на которой нет Елены.

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