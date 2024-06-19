«Уралкалий» и «Уралхим» вошли в десятку лучших компаний по качеству развития персонала по версии RAEX

МОСКВА, 19 июня, ФедералПресс. Группа «Уралхим» заняла престижные места в рэнкинге агентства RAEX, которое провело исследование в области устойчивого развития и управления персоналом, охватив 160 российских компаний.
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