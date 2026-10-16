Жильцы дома на улице Зорге, 29/2, в Ростове-на-Дону сообщили о захламлённом и сыром подвале с повреждёнными трубами и свисающей изоляцией, а с началом отопительного сезона 15 октября опасаются новых протечек.
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