«Мне было по-настоящему плохо» Россиянка отправилась в арктическую экспедицию. Что ей пришлось пережить?

«Океан — второй космос, — твердят геологи и биологи. — Он не менее любопытен, тоже мало исследован, а жизнь ученых в экспедиции с точки зрения быта и психологической совместимости так же трудна, как космонавтов на МКС».
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