НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

164 подписчика

«Барса» за 4,5+0,5 млн евро продала воспитанника Эрнандеса «Аль-Иттихаду» Бензема

«Барса» за 4,5+0,5 млн евро продала воспитанника Эрнандеса «Аль-Иттихаду» Бензема

По информации инсайдера Фабрицио Романо, стоимость трансфера игрока составила 4,5 млн + 500 тысяч евро.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх