Прогноз погоды в Крыму на 12 апреля ☔️ В Симферополе +7 и снег В Севастополе +8 и дождь со снегом В Евпатории +9 и дождь В Черноморском +9 и небольшой дождь В Джанкое +8 и дождь со снегом В Ялте +6 и небольшой дождь В Алуште +7 и небольшой дождь В Керчи +7 и дождь В Армянске +9 и небольшой дождь В Красноперекопске +9 и небольшой дождь В Бахчисарае +6 и снег В Феодосии +7 и дождь В Судаке +6 и небольшой дождь 📲 Присылайте в редакцию «Крым 24» истории, а также снятые в своих городах и районах материалы: @tvk24_bot ✅ По поводу рекламы пишите: @reklamak24_bot тест тест.