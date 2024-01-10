Ураган приближается. Где в Алтайском крае ожидаются максимальные порывы ветра?

Синоптики прогнозируют две волны, когда ветер будет "сбивать с ног" Ураган, из-за которого в Алтайском крае 10 и 11 января действует штормовое предупреждение, приближается: в западных районах ветер уже усилился до 15 метров в секунду.
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