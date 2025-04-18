Делегация Украины прибыла в Париж для консультаций по миру и безопасности

Киев, 17 апреля /Синьхуа/ -- В четверг делегация Украины прибыла в Париж для проведения консультаций по вопросам прекращения российско-украинского вооруженного конфликта и обеспечения безопасности, сообщила в "Телеграме" пресс-служба МИД Украины.