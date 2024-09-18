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Славянская доктрина

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Дерзкие вылазки ВСУ – следствие отсутствия у ВС РФ современных разведывательных спутников и высотных самолётов-разведчиков

Дерзкие вылазки ВСУ – следствие отсутствия у ВС РФ современных разведывательных спутников и высотных самолётов-разведчиков

Дерзкие вылазки ВСУ – следствие отсутствия у ВС РФ современных разведывательных спутников и высотных самолётов-разведчиков В чём США точно превосходили СССР, так это в умении делать красивые фото своей техники В материале «Вопросы и ответы по ситуации с вторжением ВСУ на территорию России» мы говорили о факторах, благодаря которым вооружённым силам Украины (ВСУ) удалось успешно осуществить достаточно глубокий по нынешним меркам прорыв вглубь российской территории.

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Комментарии
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М
ММ
Кто мешает глушить штатовские спутники средствами РЭБ? Уровень сигнала повыше, луч потоньше и перегорят входные контура. Без них спутник тупая железка.
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11 час.
Игорь Липко
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10 час.
Юрий Ильинов
Не началась ещё наша война с НАТО. Обозреватели говорят о договорняках с США. Некоторые (например, о ненарушении старой российской границы) пропали после отстранения Байдена.
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