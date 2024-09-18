Дерзкие вылазки ВСУ – следствие отсутствия у ВС РФ современных разведывательных спутников и высотных самолётов-разведчиков В чём США точно превосходили СССР, так это в умении делать красивые фото своей техники В материале «Вопросы и ответы по ситуации с вторжением ВСУ на территорию России» мы говорили о факторах, благодаря которым вооружённым силам Украины (ВСУ) удалось успешно осуществить достаточно глубокий по нынешним меркам прорыв вглубь российской территории.