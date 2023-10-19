Прошли обыски у участников азербайджанской мафии в Петербурге

СК: у возможных участников избиения прохожих в Петербурге прошли обыски В Санкт-Петербурге следователи провели обыски у задержанных участников группы, которые нападали на случайных прохожих в городе и провоцировали драки.
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