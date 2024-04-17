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Россия расширила персональные рестрикции в отношении Австралии

Россия расширила персональные рестрикции в отношении Австралии

Россия установила персональные рестрикции в отношении муниципальных депутатов Австралии.«В ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии, вводимые в рамках русофобской кампании «коллективного Запада», въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 235 австралийцев из числа депутатов муниципальных собраний, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня», - уточняется в публикации.

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