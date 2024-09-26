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Депутат Бессараб: повышение МРОТ в 2025 году затронет всех работающих россиян

Депутат Бессараб: повышение МРОТ в 2025 году затронет всех работающих россиян

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2025 году затронет всех работающих россиян. Об этом "Москве 24" рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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