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Россиянин выиграл 13,6 млн рублей, поставив на ничью в матче «Балтика» – «Рубин»

Клиент PARI выиграл крупную сумму на матче «Балтика» – «Рубин». Беттор поставил 4 069 500 рублей на ничью в матче 5-го тура Альфа-Банк РПЛ по коэффициенту 3.

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