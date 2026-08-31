NTV: капитан затонувшего у Кипра парома первым бежал с судна

Во время спасательной операции у берегов Северного Кипра, 30 августа 2026 года © Reuters TV/Reuters Капитан и моряки парома Filo Jet, затонувшего у берегов Северного Кипра, покинули судно первыми, оставив пассажиров спасаться самостоятельно, сообщает турецкий канал NTV.