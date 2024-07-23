Дроны атаковали паромное судно в краснодарском порту «Кавказ», есть погибший

Наместе работают экстренные службы. Возгорание локальное, угрозы распространения огня нет.<strong>Утром 23 июля беспилотники атаковали паромное судно в порту «Кавказ» в Краснодарском крае, <a href="https://t.
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