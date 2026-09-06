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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-форвард «Интера» Сальседо близок к переходу в «Рубин». Контракт – на 4 года (Sport24)

Бывший нападающий «Интера» Эдди Сальседо может продолжить карьеру в « Рубине ». Как сообщает Sport24, 24-летний футболист близок к подписанию контракта с казанским клубом сроком на четыре года.

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