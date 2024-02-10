Слова в обмен на территории

До визита Такера Карлсона в Москву многие думали, что речь идёт про журналистику. В январе 2024 в украинских застенках погиб журналист Гонсало Лира, за которого вступались в том числе Такер Карлсон и Илон Маск.
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