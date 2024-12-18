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Врач дала советы тамбовчанам по уходу за кожей зимой

Врач дала советы тамбовчанам по уходу за кожей зимой

Дерматовенеролог Ирина Марченко рассказала о роковых ошибках в уходе за лицом в зимний период. Специалист отметила, что проблема с шелушением кожи в зимний период встречается довольно часто, а одной из самых распространенных ошибок является использование скрабов на уже пересушенной коже.

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